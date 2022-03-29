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Россияне говорят, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 15:16
Владимир Мединский. фото: getty images

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сказал, что встреча президентов Украины и РФ возможна одновременно с парафированием договора о гарантиях безопасности

Источник: российское государственное издание "РИА Новости", брифинг представителей делегации РФ в Стамбуле

Прямая речь Мединского: "Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.

Тем более что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей".

Справка: Парафирование соглашений является процессом предварительного подписания договора между двумя государствами инициалами уполномоченных лиц. Парафирование возможно после одобрения соглашения на переговорах, но окончательное утверждение и ратификация предполагает еще ряд юридических процедур, например ратификацию национальным парламентом.

Предыстория:

  • 11 марта спикер Кремля Дмитрий Песков, после телефонного разговора Путина с Эрдоганом, заверил, что Россия не против личных переговоров Зеленского с Путиным. Однако 19 марта советник Эрдогана сказал, что после разговора турецкого президента с Путиным, есть понимание, что Россия не заинтересована в личной встрече президентов Украины и РФ.
  • 22 марта член украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что встреча Зеленского с Путиным является ключевой для достижения мира. По его словам, сразу после достижения предыдущих компромиссов и согласия обеих сторон можно будет организовать встречу президентов.
  • После завершения переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле представители украинской делегации рассказали, что в возможном договоре о международных гарантиях безопасности для Украины предлагают нейтральный внеблоковый статус Украины при условии четких гарантий безопасности со стороны других государств в случае вооруженной агрессии.
  • Российская делегация после переговоров заявила, что оккупационные войска РФ кардинально сократят наступление на киевском и черниговском направлениях.
  • Украинская сторона считает, что вопрос статуса оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей рассмотрят президенты Украины и РФ на личной встрече отдельно от вопроса о деоккупации всех территорий, захваченных россиянами после 24 февраля 2022 года.

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Темы: ЗеленскийПутинпереговорывойна
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