Россияне говорят, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сказал, что встреча президентов Украины и РФ возможна одновременно с парафированием договора о гарантиях безопасности

Источник: российское государственное издание "РИА Новости", брифинг представителей делегации РФ в Стамбуле

Прямая речь Мединского: "Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.

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Тем более что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей".

Справка: Парафирование соглашений является процессом предварительного подписания договора между двумя государствами инициалами уполномоченных лиц. Парафирование возможно после одобрения соглашения на переговорах, но окончательное утверждение и ратификация предполагает еще ряд юридических процедур, например ратификацию национальным парламентом.

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