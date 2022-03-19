Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

Турецька влада заявляє, що посилено працює над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним, але Росія поки не виявляє бажання.

Джерело: речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин для турецького видання Hürriyet, турецька державна новинна агенція "Анадолу"

Пряма мова Калина: "У розмовах із Зеленським і Путіном, наш президент висловив свою пропозицію припинити війну і провести зустріч двох лідерів у Туреччині.

Пан Зеленський готовий до цього. Пан Путін, на противагу, вважає, що сторони наразі не досягли спільного бачення, аби проводити перемовини на рівні глав держав".

Деталі: За словами Калина, Ердоґан пропонує зафіксувати на перемовинах Зеленського і Путіна основні моменти щодо яких можливий компроміс, а потім будуть тривати більш детальні перемовини делегацій щодо угоди.

Турецький президент готовий бути посередником у цих перемовинах і запропонувати майданчик для перемовин у Туреччині.

За його словами, Путін у розмові з Ердоґаном озвучив шість вимог до України:

нейтралітет України і відмова від майбутнього вступу в НАТО;

демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки;

"денацифікація";

скасування "перешкод" для широкого вжитку російської мови;

статус визнання "ДНР" і "ЛНР";

визнання російської анексії Криму.

За словами Каліна, українська делегація нібито обговорювала перші чотири пункти з російською, але не готова навіть обговорювати п’ятий та шостий. Тому нібито Туреччина сподівається на прогрес, якщо вдасться організувати зустріч Зеленського і Путіна.

Калин стверджує, що ані Україна, ані світова спільнота не зможуть без проблем погодитися на визнання окупації Криму та Донбасу Росією, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.

Крім того, він додав, що Росія намагається провадити перемовини з позиції сили, але "не варто забувати, що продовження війни насамперед ударить по армії та економіці Росії".

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