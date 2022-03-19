Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським
Турецька влада заявляє, що посилено працює над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним, але Росія поки не виявляє бажання.
Джерело: речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин для турецького видання Hürriyet, турецька державна новинна агенція "Анадолу"
Пряма мова Калина: "У розмовах із Зеленським і Путіном, наш президент висловив свою пропозицію припинити війну і провести зустріч двох лідерів у Туреччині.
Пан Зеленський готовий до цього. Пан Путін, на противагу, вважає, що сторони наразі не досягли спільного бачення, аби проводити перемовини на рівні глав держав".
Деталі: За словами Калина, Ердоґан пропонує зафіксувати на перемовинах Зеленського і Путіна основні моменти щодо яких можливий компроміс, а потім будуть тривати більш детальні перемовини делегацій щодо угоди.
Турецький президент готовий бути посередником у цих перемовинах і запропонувати майданчик для перемовин у Туреччині.
За його словами, Путін у розмові з Ердоґаном озвучив шість вимог до України:
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- нейтралітет України і відмова від майбутнього вступу в НАТО;
- демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки;
- "денацифікація";
- скасування "перешкод" для широкого вжитку російської мови;
- статус визнання "ДНР" і "ЛНР";
- визнання російської анексії Криму.
За словами Каліна, українська делегація нібито обговорювала перші чотири пункти з російською, але не готова навіть обговорювати п’ятий та шостий. Тому нібито Туреччина сподівається на прогрес, якщо вдасться організувати зустріч Зеленського і Путіна.
Калин стверджує, що ані Україна, ані світова спільнота не зможуть без проблем погодитися на визнання окупації Криму та Донбасу Росією, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.
Крім того, він додав, що Росія намагається провадити перемовини з позиції сили, але "не варто забувати, що продовження війни насамперед ударить по армії та економіці Росії".
Передісторія:
- Тиждень тому речник Кремля Дмитро Пєсков, після телефонної розмови Путіна з Ердоґаном, запевнив, що Росія не проти особистих перемовин Зеленського з Путіним.
- 17 березня Ердоґан провів чергову телефонну розмову з Путіним, у якій попросив його сприяти досягненню режиму припинення вогню.
- 10 березня за ініціативи Туреччини в Анталії відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Росії, України та Туреччини. Однак проґресу щодо перемир’я внаслідок перемовин досягти не вдалося.
- 16 березня російська влада заявила, що готова продовжувати перемовини з Україною в тристоронньому форматі міністрів закордонних справ.
- 11 березня Ердоґан сказав, що нинішньої російсько-української війни не відбулося би, якби світ належним чином відреагував на російську окупацію Криму та вторгнення на Донбасі 2014 року.