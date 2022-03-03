Перед посольством Росії в Оттаві встановили вуличні таблички "Вільна Україна"

У столиці Канади Оттаві встановили синьо-жовті таблички "Вільна Україна" на вулиці, де знаходиться посольство Росії.

Джерело: Укрінформ

Деталі: До символічної акції солідарності долучився особисто мер міста Джим Уотсон.

За його словами, місто зробило такий символічний крок, "аби засудити дії російського уряду і виявити солідарність з народом України".

Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники поруч із наявними на тому відтинку вулиці, де знаходиться російська дипустанова.

Разом із мером, участь у церемонії "перейменування" взяли радник-посланник посольства України в Канаді Андрій Буквич та член міськради від цього району Метью Флорі.