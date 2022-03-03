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Перед посольством Росії в Оттаві встановили вуличні таблички "Вільна Україна"

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 02:51
Перед посольством Росії в Оттаві встановили вуличні таблички Вільна Україна
фото: Justin Tang

У столиці Канади Оттаві встановили синьо-жовті таблички "Вільна Україна" на вулиці, де знаходиться посольство Росії.

Джерело: Укрінформ

Деталі: До символічної акції солідарності долучився особисто мер міста Джим Уотсон.

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За його словами, місто зробило такий символічний крок, "аби засудити дії російського уряду і виявити солідарність з народом України".

Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники поруч із наявними на тому відтинку вулиці, де знаходиться російська дипустанова.

Разом із мером, участь у церемонії "перейменування" взяли радник-посланник посольства України в Канаді Андрій Буквич та член міськради від цього району Метью Флорі.

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Теми: Канада
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