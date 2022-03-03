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Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна — думають замінити на Зеленського

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 08:13
Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна — думають замінити на Зеленського
ФОТО: GETTY

Паризький музей воскових фігур  Гревен вилучив фігуру російського президента Володимира Путіна.

Джерело: CBS

Деталі: Зазначається, що на вихідних відвідувачі пошкодили фігуру.  Генеральний директор музею Ів Деломмо  розповів, що "персонал не хоче проходити повз нього (Путіна) щодня". У музеї представлено кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в музеї ніколи не виставляють  постаті "диктаторів, подібних до Гітлера". За словами Деломмо, музей Гревен вперше так швидко вилучив особу через поточні історичні події.

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Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На запитання, хто може замінити Путіна на виставці, Деломмо відповів, що це може бути президент України Володимир Зеленський, оскільки "він став героєм за те, що чинив опір і не втік зі своєї країни" і "цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії".

Теми: ЗеленськийПутінФранція
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