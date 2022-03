Музей восковых фигур в Париже изъял фигуру Путина — думают заменить Зеленским

Парижский музей восковых фигур Гревен изъял фигуру российского президента Владимира Путина.

Источник: CBS

Детали: Отмечается, что на выходных посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) ежедневно". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуру "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро изъял личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".

VIDEO: Wax statue of Vladimir Putin removed from Paris museum.



Russia's invasion of Ukraine prompts director of the Grevin Museum in Paris to remove the statue.



"We have never represented dictators like Hitler in the Grevin Museum, we don't want to represent Putin today" pic.twitter.com/vaN3kOPPzP