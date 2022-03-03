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Музей восковых фигур в Париже изъял фигуру Путина — думают заменить Зеленским

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 08:13
Музей восковых фигур в Париже изъял фигуру Путина — думают заменить Зеленским
ФОТО: GETTY

Парижский музей восковых фигур Гревен изъял фигуру российского президента Владимира Путина.

Источник: CBS

Детали: Отмечается, что на выходных посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) ежедневно". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуру "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро изъял личность из-за текущих исторических событий.

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Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".

Темы: ЗеленскийПутинФранция
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