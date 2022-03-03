Противник починає оборонятися і залучати резерв, бо несе втрати – Генштаб

Ворог продовжує наносити удари по населених пунктах з "Градів", "Смерчів" та "Ураганів", водночас на деяких напрямках російські військові починають переходити до оборони замість наступу, подекуди залучають резерв, бо несуть втрати.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12:00 3 березня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Діючи підступно, окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган"".

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Деталі: На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився, наступальних дій не здійснює.

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На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії Росії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку Чернігів – Київ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Зокрема, для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

Понад десяток батальйонних тактичних груп Росії продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На напрямку Перемога – Бровари висуваються до двох БТГр російської армії.

На Слобожанщині ворожі війська зупинили на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Сумському напрямку ворог продовжує утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на Ізюм та закріплення на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – частиною сил намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною – на Маріуполь.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів РФ активно проводять демонстраційні дії.

На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли на рубежі по лінії державного кордону Сумської області.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що деморалізований ворог продовжує нести втрати – це видно на фото та відео на офіційних ресурсах українських збройних сил.