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Противник начинает обороняться и привлекать резерв, потому что несет потери – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 13:18
Противник начинает обороняться и привлекать резерв, потому что несет потери – Генштаб
Уничтоженный вражеский танк. Фото Генштаба

Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам из "Градов", "Смерчей" и "Ураганов", в то же время на некоторых направлениях российские военные начинают переходить к обороне вместо наступления, иногда привлекают резерв, потому что несут потери.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 3 марта

Дословно Генштаб ВСУ: "Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, берут заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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Детали: На Волынском направлении враг силами до 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.

На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не покидают попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился, наступательных действий не совершает.

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На Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии России, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов – Киев силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Вместе з тем силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. В частности, для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Более десятка батальонных тактических групп России продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Победа – Бровары выдвигаются до двух БТГр российской армии.

На Слобожанщине вражеские войска остановили на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении враг продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку оцепить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепления на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – частью сил пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов РФ активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли на рубежи по линии государственной границы Сумской области.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что деморализованный враг продолжает нести потери – это видно на фото и видео на официальных ресурсах украинских вооруженных сил.

Темы: Украинавойна
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