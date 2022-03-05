У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК "Вагнер" – Генштаб ЗСУ
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські приватні військові компанії вербують спецпризначенців для бойових дій в Україні, зокрема в Ростові-на-Дону розгорнули оперативний штаб сумнозвісної ПВК "Ваґнер".
Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину 5 березня
Дослівно: "За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер".
Деталі: У Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують завдати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, знищуючи мирних мешканців, через провал запланованої наступальної кампанії.
Зокрема, в Білій Церкві через авіаудар російських окупантів було пошкоджено 20 житлових будинків.
В Ірпені російська авіація пошкодила бомбардуванням залізничну станцію та вивела з ладу потяг, що призначався для евакуації мирного населення.
На підступах до Броварів поблизу села Перемога підрозділи ЗСУ нанесли авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів. Утрати російських загарбників уточняються.
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Підрозділи ЗСУ також знищили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.
З початку доби 5 березня українські захисники зуміли знищити 2 літаки російських окупантів, узявши в полон 3 льотчиків. Також збили 5 гелікоптерів ворога та 1 безпілотник.
Передісторія:
- Журналісти-розслідувачі Bellingcat мають дані, що російські окупанти виснажили свої тилові запаси та резерви, і попереду на них чекають "логістичні жахіття".
- Журналісти повідомляли, що в найближчі дні російське керівництво планує перекинути до України близько однієї тисячі найманців для підсилення частин, які зазнали втрат при боях з українськими захисниками.
- Зранку 5 березня командування Сухопутних сил ЗСУ повідомляло, що українська армія тримає рубежі оборони та на окремих напрямках здійснює контрнаступ проти російських окупантів.
- Російські окупанти продовжують жорстокі авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Харкова.
- Видання Forbes порахувало, що кількість російської техніки, яку знищила українська армія, обраховується в суму близько 3 мільярди доларів.