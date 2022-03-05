Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК "Вагнер" – Генштаб ЗСУ

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 19:44
Українські захисники на околицях Харкова. Фото ілюстративне: макс левін

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські приватні військові компанії вербують спецпризначенців для бойових дій в Україні, зокрема в Ростові-на-Дону розгорнули оперативний штаб сумнозвісної ПВК "Ваґнер".

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину 5 березня

Дослівно: "За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер".

Деталі: У Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують завдати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, знищуючи мирних мешканців, через провал запланованої наступальної кампанії.

Зокрема, в Білій Церкві через авіаудар російських окупантів було пошкоджено 20 житлових будинків.

В Ірпені російська авіація пошкодила бомбардуванням залізничну станцію та вивела з ладу потяг, що призначався для евакуації мирного населення.

На підступах до Броварів поблизу села Перемога підрозділи ЗСУ нанесли авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів. Утрати російських загарбників уточняються.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Підрозділи ЗСУ також знищили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

З початку доби 5 березня українські захисники зуміли знищити 2 літаки російських окупантів, узявши в полон 3 льотчиків. Також збили 5 гелікоптерів ворога та 1 безпілотник.

Передісторія: 

  • Журналісти-розслідувачі Bellingcat мають дані, що російські окупанти виснажили свої тилові запаси та резерви, і попереду на них чекають "логістичні жахіття".
  • Журналісти повідомляли, що в найближчі дні російське керівництво планує перекинути до України близько однієї тисячі найманців для підсилення частин, які зазнали втрат при боях з українськими захисниками.
  • Зранку 5 березня командування Сухопутних сил ЗСУ повідомляло, що українська армія тримає рубежі оборони та на окремих напрямках здійснює контрнаступ проти російських окупантів.
  • Російські окупанти продовжують жорстокі авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Харкова.
  • Видання Forbes порахувало, що кількість російської техніки, яку знищила українська армія, обраховується в суму близько 3 мільярди доларів.

Теми: РосіявійнаВагнерГенштаб
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоОкупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів

відеоЖителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

відео, доповнено У Василькові ворог знищив аеродром, горить склад з боєприпасами – детонують снаряди

відеоУкраїна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня

РФ втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР

Усі новини...
Росія
Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ
РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку російських полонених в Україні
На півночі Криму лікарні переповнені пораненими окупантами
Останні новини
08:36
оновленоОкупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів
11:42
НБУ: не потрібно вивозити із України готівкову гривню
11:31
Потік через західний кордон України слабне: менше 100 тисяч за добу
11:21
eBay призупинив можливість продажу товарів учасниками з Росії
11:18
США розглядають можливість надання Україні систем ППО - ЗМІ
11:16
Координаторку протестів у Мелітополі викрали – активісти
11:13
В ОП прогнозують ще два-три тижні спроб ворога наступати
11:01
Виключити Росію з Інтерполу закликають адміністрацію Байдена у США
11:00
Sony Pictures призупинила розвиток бізнесу в Росії
10:57
Частина Луганщини через обстріли залишилась без світла, тепла і води
Усі новини...