Росіяни вийшли на мітинг проти війни в Україні, їх одразу почали затримувати

У центрі російського Єкатеринбургу відбувається мітинг проти війни в Україні. Силовики масово затримують людей.

Джерело: новинний телеграм-канал 66.RU

Деталі: Повідомляється, що це одинадцятий подібний мітинг з початку вторгнення російських військ в Україну.

Людей почали затримували з перших хвилин акції. Вже десятки затриманих.

Поліції через рацію наказують: "Громадянських брати, журналістів не чіпати".

За інформацією "Медузи", станом на 12:51 на антивоєнних акціях у Росії затримано вже понад 600 людей у 21 місті.