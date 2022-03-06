Росіяни вийшли на мітинг проти війни в Україні, їх одразу почали затримувати
Неділя, 6 березня 2022, 10:58
У центрі російського Єкатеринбургу відбувається мітинг проти війни в Україні. Силовики масово затримують людей.
Джерело: новинний телеграм-канал 66.RU
Деталі: Повідомляється, що це одинадцятий подібний мітинг з початку вторгнення російських військ в Україну.
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Екатеринбург pic.twitter.com/v4NCE8XPrb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Людей почали затримували з перших хвилин акції. Вже десятки затриманих.
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За інформацією "Медузи", станом на 12:51 на антивоєнних акціях у Росії затримано вже понад 600 людей у 21 місті.