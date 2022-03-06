Майже 650 тисяч українців лишаються без світла через бойові дії
Близько 646 тисяч споживачів залишаються без електропостачання через бойові дії.
Джерело: Міністерство енергетики
Дослівно: "За оперативною інформацією, станом на 18:00 06.03.2022 в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 956 населених пунктів і 7775 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 646 тисяч споживачів".
Деталі: У міністерстві запевнили, що ремонтні бригади намагаються лагодити електропостачання відразу, к закінчуються бойові дії. Упродовж 6 березня ремонтні бригади зуміли відновити постачання в 127 населених пунктах або 118 тисячам споживачів.
Водночас, через постійні бойові дії постійно виникають нові аварійні ситуації.
Також станом на вечір 6 березня лишаються без газопостачання близько 130 тисяч споживачів.