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Почти 650 тысяч украинцев остаются без света из-за боевых действий

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 22:54

Около 646 тысяч потребителей остаются без электроснабжения из-за боевых действий.

Источник: Министерство энергетики

Дословно: "По оперативной информации, по состоянию на 18:00 06.03.2022 в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) более 956 населенных пунктов и 7775 трансформаторных подстанций. В общей сложности более 646 тысяч потребителей".

Детали: В министерстве заверили, что ремонтные бригады пытаются чинить электроснабжение сразу, когда заканчиваются боевые действия. За 6 марта ремонтные бригады сумели возобновить поставки в 127 населенных пунктах или 118 тысячам потребителей.

В то же время из-за постоянных боевых действий постоянно возникают новые аварийные ситуации.

Также на вечер 6 марта остаются без газоснабжения около 130 тысяч потребителей.

Темы: энергетикабоевые действиявойнаРосcия
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