Командир екіпажу SpaceX привіз допомогу українським військовим
Американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз допомогу для українських військових.
Джерело: радник-посланник посольства України у Польщі Олег Куць у Facebook, Укрінформ
Пряма мова Куця: "Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків".
Що там?
Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок".
Деталі: У диппредставництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, аби "хлопці на передовій отримали найнеобхідніше якнайшвидше".
Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.
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Довідково: Джаред Айзекман — американський бізнесмен, пілот і астронавт, співзасновник і генеральний директор компанії "Shift4 Payments". Спонсор і командир екіпажу SpaceX Inspiration4, першого приватного польоту людини в космос з виключно цивільними членами екіпажу.