Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир екіпажу SpaceX привіз допомогу українським військовим

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 03:25
фото: Facebook Куця

Американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз допомогу для українських військових.

Джерело: радник-посланник посольства України у Польщі Олег Куць у Facebook, Укрінформ

Пряма мова Куця: "Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків".

Що там?

Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок".

Деталі: У диппредставництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, аби "хлопці на передовій отримали найнеобхідніше якнайшвидше".

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 
 

Довідково: Джаред Айзекман — американський бізнесмен, пілот і астронавт, співзасновник і генеральний директор компанії "Shift4 Payments". Спонсор і командир екіпажу SpaceX Inspiration4, першого приватного польоту людини в космос з виключно цивільними членами екіпажу.

Теми: СШАУкраїнаЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський провідав у лікарні поранених військових

відеоУчасниця Олімпіади поміняла біатлонну рушницю на автомат і пішла захищати Україну

У Маріуполі росіяни вбили 2187 громадян – міська рада

фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

фото, відео, доповнено від 13:06У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

Усі новини...
США
Тисячі людей перед Білим домом вимагали закрити небо над Україною
США розробляють закон про відмову від російської нафти
Європа стала більш відкритою до заборони імпорту російської нафти – ЗМІ
Останні новини
18:17
Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців
18:10
На Луганщині окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку
18:10
У Берліні понад 20 тисяч людей вийшли на акцію в підтримку України
17:54
У Росії почали відключати доступ до Instagram
17:54
відеоВлада створить офіційний перелік блокпостів - Монастирський
17:51
фото, відеоЯхта Медведчука перебуває в Хорватії
17:50
США і Китай проведуть переговори щодо російської війни проти України
17:42
У Bosch кажуть, що зупинили поставки побутової техніки з ЄС до Росії
17:40
ВІДЕОЖурналістам заборонили в’їжджати до Ірпеня – мер
17:39
У МЗС пояснили, як діє тимчасовий захист для українців у ЄС і куди звертатись
Усі новини...