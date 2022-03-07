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Командир екіпажу SpaceX привіз допомогу українським військовим

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 02:25
Командир екіпажу SpaceX привіз допомогу українським військовим
фото: Facebook Куця

Американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз допомогу для українських військових.

Джерело: радник-посланник посольства України у Польщі Олег Куць у Facebook, Укрінформ

Пряма мова Куця: "Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків".

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Що там?

Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок".

Деталі: У диппредставництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, аби "хлопці на передовій отримали найнеобхідніше якнайшвидше".

ВІДЕО ДНЯ

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

 
 

Довідково: Джаред Айзекман — американський бізнесмен, пілот і астронавт, співзасновник і генеральний директор компанії "Shift4 Payments". Спонсор і командир екіпажу SpaceX Inspiration4, першого приватного польоту людини в космос з виключно цивільними членами екіпажу.

Теми: СШАУкраїнаЗбройні сили
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