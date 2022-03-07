Командир экипажа SpaceX привез помощь украинским военным
Американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привез помощь для украинских военных.
Источник: советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в Facebook, Укринформ
Прямая речь Куця: "Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусов".
Что там?
Скоро узнаете. И это только начало".
Детали: В диппредставительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое быстрое".
Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.
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Справка: Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, соучредитель и генеральный директор компании Shift4 Payments. Спонсор и командир экипажа SpaceX Inspiration4, первого личного полета человека в космос с только гражданскими членами экипажа.