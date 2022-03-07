Командир экипажа SpaceX привез помощь украинским военным

Американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привез помощь для украинских военных.

Источник: советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в Facebook, Укринформ

Прямая речь Куця: "Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусов".

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Что там?

Скоро узнаете. И это только начало".

Детали: В диппредставительстве сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы "ребята на передовой получили самое быстрое".

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Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Справка: Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, соучредитель и генеральный директор компании Shift4 Payments. Спонсор и командир экипажа SpaceX Inspiration4, первого личного полета человека в космос с только гражданскими членами экипажа.