Латвія хоче розмістити у себе війська США на постійній основі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич закликав до постійного перебування американських військ у країні після вторгнення Росії до України.

Про це він сказав на спільній пресконференції у Ризі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Дивлячись на останні події, ми були б дуже раді постійної присутності американських військ тут, у Латвії", - заявив Ринкевич.

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Блінкен сьогодні також відвідав Литву і заявив що НАТО у зв’язку з розв’язанням Росією повномасштабної війни проти України продовжить посилювати східний фланг НАТО.