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На Сумщині в нерівному бою з ворогом загинули 4-ро бійців тероборони

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 04:59

У Сумській області 7 березня 4-ро бійців тероборони загинули, вступивши в нерівний бій з ворогом.

Джерело: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграм

Пряма мова: "Гаряча і складна доба для усього району і міста.

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Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом.

Четверо молодих хлопців загинули...

Вічна пам'ять. Герої не вмирають!"

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.

Теми: Сумська областьвійна
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