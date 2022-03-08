На Сумщині в нерівному бою з ворогом загинули 4-ро бійців тероборони
Вівторок, 8 березня 2022, 04:59
У Сумській області 7 березня 4-ро бійців тероборони загинули, вступивши в нерівний бій з ворогом.
Джерело: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграм
Пряма мова: "Гаряча і складна доба для усього району і міста.
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Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом.
Четверо молодих хлопців загинули...
Вічна пам'ять. Герої не вмирають!"
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Нагадаємо: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.