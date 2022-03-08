На Сумщине в неравном бою с врагом погибли 4 бойца терробороны

В Сумской области 7 марта 4 бойца терробороны погибли, вступив в неравный бой с врагом.

Источник: Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий у Телеграмм

Прямая речь: "Горячие и сложные сутки для всего района и города.

Днем наши бойцы терробороны приняли неравное сражение с врагом.

Четверо молодых парней погибли...

Вечная память. Герои не умирают!"

Напомним: лава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов 7 марта враг на Сумы и район сбросил авиабомбы, а также обстрелял Ахтырку.