"Подаруєш жінці, скажеш, захисник вернувся!": прикордонники роздали квіти пійманим уклоністам

Прикордонники відправили назад 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону.

Джерело: Державна прикордона служба

Деталі: Охоронці кордону дали кожному затриманому по квітці з настановою "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".

Державна прикордонна служба України нагадує:

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!

Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.