"Подаруєш жінці, скажеш, захисник вернувся!": прикордонники роздали квіти пійманим уклоністам
Прикордонники відправили назад 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону.
Джерело: Державна прикордона служба
Деталі: Охоронці кордону дали кожному затриманому по квітці з настановою "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".
Державна прикордонна служба України нагадує:
Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!
Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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