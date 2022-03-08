Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Подаруєш жінці, скажеш, захисник вернувся!": прикордонники роздали квіти пійманим уклоністам

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 12:22

Прикордонники відправили назад 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону.

Джерело: Державна прикордона служба

Деталі: Охоронці кордону дали кожному затриманому по квітці з настановою "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".

Державна прикордонна служба України нагадує:

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!

Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 

Теми: Прикордонна службавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Усі новини...
Прикордонна служба
Від початку війни в Україну повернулись понад 140 тисяч громадян, більшість - чоловіки
Окупанти погрожували розстрілом з артилерії селищу на Чернігівщині
За тиждень з України виїхали майже 875 тисяч людей
Останні новини
01:42
В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський
01:41
Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта
01:40
Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому
01:32
Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни
01:32
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
01:30
США на зустрічі в Римі застерегли Китай від військової допомоги Росії
01:18
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
00:57
ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили ворожу техніку і 150 загарбників – штаб
00:57
Байден: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
00:46
В Білорусі міліція тероризує населення містечка, де підпалили колії
Усі новини...