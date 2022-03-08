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"Подаруєш жінці, скажеш, захисник вернувся!": прикордонники роздали квіти пійманим уклоністам

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 11:22
Подаруєш жінці, скажеш, захисник вернувся!: прикордонники роздали квіти пійманим уклоністам

Прикордонники відправили назад 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону.

Джерело: Державна прикордона служба

Деталі: Охоронці кордону дали кожному затриманому по квітці з настановою "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".

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Державна прикордонна служба України нагадує:

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!

ВІДЕО ДНЯ

Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

 

Теми: Прикордонна службавійна
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