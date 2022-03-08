"Подаришь женщине, скажешь, защитник вернулся!": уклоняющимся от службы дали по цветку

Пограничники отправили обратно 12 уклоняющихся от военной службы, которых ночью 8 марта задержали на одном из участков границы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Охранники границы дали каждому задержанному по цветку с наставлением "Подаришь женщине, скажешь, защитник вернулся!".

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Государственная пограничная служба Украины напоминает:

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения – запрещен!

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Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины является административным правонарушением, которое влечет наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией средств совершения правонарушения.