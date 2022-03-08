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"Залягти на Волині": СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до тероборони

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 17:46
Залягти на Волині: СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до тероборони
фото СБУ

У Волинській області контррозвідка запобігла диверсії і викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити до лав місцевої територіальної оборони.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Як встановила СБУ, у минулому викритий агент проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після початку російської військової агресії у 2014 році він втік на територію Росії.

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Вже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку приїхати в Україну та "залягти" на Волині. За день до вторгнення окупантів він отримав вказівку бути напоготові та чекати подальших інструкцій. 

Однією з перших таких інструкцій була вказівка вступити до лав місцевої територіальної оборони. 

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Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили вчинення диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої до них.

 

Наразі російському агенту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та взято під варту.

Теми: СБУФСБвійнаВолинська область
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