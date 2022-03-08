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"Залечь на Волыни": СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в терроборону

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 18:46
фото СБУ

В Волынской области контрразведка предотвратила диверсию и разоблачила вражеского агента из "спящего резерва" ФСБ, пытавшегося вступить в ряды местной территориальной обороны.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Как установила СБУ, в прошлом разоблаченный агент проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников. После начала российской военной агрессии в 2014 году он скрылся на территории России.

Уже в начале 2022 года кураторы ФСБ дали предателю указание приехать в Украину и "залечь" на Волыни. За день до вторжения оккупантов он получил указание быть готовым и ждать дальнейших инструкций.

Одной из первых таких инструкций было указание вступить в ряды местной территориальной обороны.

Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны к ним.

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В настоящее время российский агент уведомлен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины и взят под стражу.

Темы: СБУФСБвойнаВолынская область
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