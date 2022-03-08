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"Світ не вірить у майбутнє Росії": Зеленський подякував за санкції і закликає продовжувати

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 23:43
Володимир Зеленський, Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів відмовлятися від російського газу та нафти. За його словами, у світі знайдуть іншу бензоколонку.

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни. Або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку.

Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно… Заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії вводить і Велика Британія…

Погляньте – світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи.

Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову.

Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов’язково настане оце "після війни".

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Буде і новий план Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки".

Деталі: Зеленський також очікує жорстких санкцій проти Росії від Європейського Союзу.

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу через війну в Україні.

Уряд Великої Британії також має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіявійна
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