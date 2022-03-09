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Небо над Україною: Зеленський назвав паузу світу "вбивчою"

Альона Мазуренко Середа, 9 березня 2022, 22:46
Небо над Україною: Зеленський назвав паузу світу вбивчою
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів щодо закриття неба над Україною, за його словами, пауза без рішення стала "вбивчою".

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

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Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення.

Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою".

Деталі: Крім того, президент закликав посилити санкції щодо Росії після обстрілу пологового будинку у Маріуполі.

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Пряма мова: "Європейці. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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