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Небо над Україною: Зеленський назвав паузу світу "вбивчою"

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 23:46
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів щодо закриття неба над Україною, за його словами, пауза без рішення стала "вбивчою".

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення.

Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою".

Деталі: Крім того, президент закликав посилити санкції щодо Росії після обстрілу пологового будинку у Маріуполі.

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Пряма мова: "Європейці. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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