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Президентка Європарламенту їде до Києва

П'ятниця, 1 квітня 2022, 01:44

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола їде до Києва та вже знаходиться в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну фотографію на фоні  потягу "Укрзалізниці" Метсола розмістила на своїй сторінці у twitter.

"На шляху до Києва",- коментує вона це фото.

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Раніше про візит президентки Європарламенту до столиці України написала El Espanol. Видання зазначає – в оточенні Метсоли підтвердили візит, однак утримались від деталей "із міркувань її безпеки".

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Видання зазначає, що такий візит має посилити позиції української заявки на здобуття статусу кандидата на членство у ЄС.

Нагадаємо,  1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами "за".

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. 

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Теми: КиївЄС
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