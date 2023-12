Президентка Європарламенту їде до Києва

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола їде до Києва та вже знаходиться в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну фотографію на фоні потягу "Укрзалізниці" Метсола розмістила на своїй сторінці у twitter.

"На шляху до Києва",- коментує вона це фото.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ