Президент Европарламента едет в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев и уже находится в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзализныци" Метсола разместила на своей странице в twitter.

"На пути в Киев",- комментирует она это фото.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ