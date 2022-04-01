Президент Европарламента едет в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев и уже находится в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзализныци" Метсола разместила на своей странице в twitter.

"На пути в Киев",- комментирует она это фото.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

Ранее о визите президентки Европарламента в столицу Украины написала El Espanol. В окружении Метсолы подтвердили визит, однако воздержались от деталей "из соображений ее безопасности".

Издание отмечает, что такой визит должен усилить позицию украинской заявки на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

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Напомним, 1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. Резолюцию одобрили 637 голосами "за".

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.