Мелітополь: Мешканці міста складають для окупантів списки покинутих квартир
П'ятниця, 1 квітня 2022, 02:40
У Мелітополі деякі старші по будинках співпрацюють з окупантами – складають списки квартир, де ніхто не проживає, та списки квартир, в яких проживають військові та посадовці.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров
Деталі: За колаборацію з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.
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Крім того, зазначається, що окупанти видають за свою гуманітарну допомогу, що надходить до Мелітополя від України.
Дослівно: "Вже після в'їзду (в Мелітополь - Ред.) автобуси та вантажівки були оточені російськими військовими та заїхали на територію заводу, яким керувала Галина Вікторівна Данильченко, і окупанти знову взяли цей гуманітарний конвой собі, сказавши, що вони самі будуть роздавати його мешканцям Мелітополя".