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Мелитополь: Жители города составляют для оккупантов списки заброшенных квартир

Анастасия КалатурПятница, 1 апреля 2022, 02:40

В Мелитополе некоторые старшие по домам сотрудничают с оккупантами – составляют списки квартир, где никто не проживает, и списки квартир, в которых проживают военные и чиновники.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Детали: За коллаборацию с врагом предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, отмечается, что оккупанты выдают за свою гуманитарную помощь, поступающую в Мелитополь от Украины.

Дословно: "Уже после въезда (в Мелитополь) автобусы и грузовики были оцеплены российскими военными и заехали на территорию завода, которым управляла Галина Викторовна Данильченко, и оккупанты снова взяли этот гуманитарный конвой себе, сказав, что они сами будут раздавать его жителям Мелитополя ".

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Темы: Мелитопольвойна
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