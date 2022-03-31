Переговори відновляться 1 квітня, за тиждень підготуємося до зустрічі президентів – Арахамія

Переговори України з російською делегацією в онлайн форматі відновляться у п’ятницю 1 квітня.

Джерело: голова української делегації Давид Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія також повідомив, що сподівається за тиждень підготувати напрацювання для подальшої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама:

Дослівно: "На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проєкт договору.

За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн".

Більше деталей: За словами Арахамії, Україна наполягає, щоб зустріч президентів відбулася не на території Росії чи Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: