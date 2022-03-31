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Переговори відновляться 1 квітня, за тиждень підготуємося до зустрічі президентів – Арахамія

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 00:52
Переговори відновляться 1 квітня, за тиждень підготуємося до зустрічі президентів – Арахамія
Члени української делегації Давид Арахамія і Михайло Подоляк

Переговори України з російською делегацією в онлайн форматі відновляться у п’ятницю 1 квітня.

Джерело: голова української делегації Давид Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія також повідомив, що сподівається за тиждень підготувати напрацювання для подальшої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Дослівно: "На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проєкт договору.

За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн".

Більше деталей: За словами Арахамії, Україна наполягає, щоб зустріч президентів відбулася не на території Росії чи Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру, в ході якого Україна внесла ряд пропозицій. Зокрема, Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
  • Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.
  • Після переговорів представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. Щоправда, потім додав, що це не означає припинення вогню.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Теми: переговориАрахамія
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