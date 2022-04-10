В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України

Зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовуються формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тому що там буде не тільки Україна, не тільки Росія, там будуть ще країни, потенційні гаранти. Ми не хочемо мати відношення до прямого договору між Україною і Росією. Тому що розуміємо, що Росія постійно міняє свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах – як має бути імплементована оця частина країн-гарантів".

"Має бути Україна з одного боку, поряд з Україною 5-7 країн гарантів, а навпроти має стояти РФ. Тому сьогодні йде робота над юридичними формулюваннями".

Деталі: Подоляк також заявив, що Росія прагне включити до договору Білорусь, оскільки ця країна перебуває в її підпорядкуванні.

Пряма мова: "Це їх "запросная позиция", як вони кажуть. Вони пропонують Білорусь, вони пропонують країни, які будуть їх підтримувати з точки зору того, що вони перебувають у підпорядкованому відношенні до Росії. Білорусь і Росія – це союзні держави. Зрозуміло, що Росія хоче наситити цей пакет країн-гарантів своїми якимись прихильниками.

Але російська сторона має свої позиції, а українська сторона має свої позиції по країнах. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, які мають потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які будуть стояти поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки".

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