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В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 00:06
Михайло Подоляк, фото Anadolu Agency via Getty Images

Зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовуються формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тому що там буде не тільки Україна, не тільки Росія, там будуть ще країни, потенційні гаранти. Ми не хочемо мати відношення до прямого договору між Україною і Росією. Тому що розуміємо, що Росія постійно міняє свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах – як має бути імплементована оця частина країн-гарантів".

"Має бути Україна з одного боку, поряд з Україною 5-7 країн гарантів, а навпроти має стояти РФ. Тому сьогодні йде робота над юридичними формулюваннями".

Деталі: Подоляк також заявив, що Росія прагне включити до договору Білорусь, оскільки ця країна перебуває в її підпорядкуванні.

Пряма мова: "Це їх "запросная позиция", як вони кажуть. Вони пропонують Білорусь, вони пропонують країни, які будуть їх підтримувати з точки зору того, що вони перебувають у підпорядкованому відношенні до Росії. Білорусь і Росія – це союзні держави. Зрозуміло, що Росія хоче наситити цей пакет країн-гарантів своїми якимись прихильниками.

Але російська сторона має свої позиції, а українська сторона має свої позиції по країнах. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, які мають потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які будуть стояти поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Україна в рамках домовленостей із росіянами запропонували угоду про міжнародні гарантії безпеки для України, які будуть подібними на механізм колективної безпеки, що діє в НАТО. Тобто в разі нападу чи військової агресії проти України всі країни-гаранти повинні будуть долучатися до захисту та надати реальну допомогу. 
  • За словами українських перемовників, серед таких країн-гарантів хочуть бачити постійних членів Ради безпеки ООН, а також Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль й Туреччину.
  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю турецьким журналістам сказав, що радники лідерів уже 7 країн готові обговорювати зміст угоди про міжнародні гарантії безпеки, а саме США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров 7 квітня заявив, що українська переговорна група нібито відійшла від тих позицій, які походили в раунді очних перемовин 29 березня. В Офісі президента України відреагували, що російська влада влаштовує провокації задля тиску.
  • 8 квітня Лавров заявив, що серед країн-гарантів безпеки України повинна бути й Білорусь. Подоляк на це відповів, що пропозиції можна подавати, але у фінальному документі їх може не бути.

Теми: переговориРосіяБілорусь
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