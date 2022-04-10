В ОП рассказали, как идет работа над гарантиями безопасности Украины
Сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона
Прямая речь: "Так как там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов".
"Должна быть Украина с одной стороны, рядом с Украиной 5-7 стран гарантов, а напротив должна стоять РФ. Поэтому сегодня идет работа над юридическими формулировками.
Детали: Подоляк также заявил, что Россия стремится включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.
Прямая речь: "Это их "запросная позиция", как они говорят. Они предлагают Беларусь, они предлагают страны, которые будут поддерживать их с точки зрения того, что они находятся в подчиненном отношении к России. Беларусь и Россия – это союзные государства. Понятно, что Россия хочет насытить этот пакет стран-гарантов своими сторонниками.
Но у российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности".
Предыстория:
- Украина в рамках договоренностей с россиянами предложили соглашение о международных гарантиях безопасности для Украины, которые будут похожи на механизм коллективной безопасности, действующий в НАТО. То есть в случае нападения или военной агрессии против Украины, все страны-гаранты должны будут присоединиться к защите и оказать реальную помощь.
- По словам украинских переговорщиков, среди таких стран-гарантов хотят видеть постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Турцию.
- Президент Владимир Зеленский в интервью турецким журналистам сказал, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать содержание соглашения о международных гарантиях безопасности, а именно США, Великобритании, Турции, Польше, Германии, Франции, Израиля.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля заявил, что украинская переговорная группа якобы отошла от тех позиций, которые происходили в раунде переговоров 29 марта. В Офисе президента Украины отреагировали, что российские власти устраивают провокации для давления.
- 8 апреля Лавров заявил, что среди стран-гарантов безопасности Украины должна быть и Беларусь. Подоляк ответил, что предложения можно подавать, но в финальном документе их может не быть.