В ОП рассказали, как идет работа над гарантиями безопасности Украины

Сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Так как там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов".

"Должна быть Украина с одной стороны, рядом с Украиной 5-7 стран гарантов, а напротив должна стоять РФ. Поэтому сегодня идет работа над юридическими формулировками.

Детали: Подоляк также заявил, что Россия стремится включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

Прямая речь: "Это их "запросная позиция", как они говорят. Они предлагают Беларусь, они предлагают страны, которые будут поддерживать их с точки зрения того, что они находятся в подчиненном отношении к России. Беларусь и Россия – это союзные государства. Понятно, что Россия хочет насытить этот пакет стран-гарантов своими сторонниками.

Но у российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности".

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