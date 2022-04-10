Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП рассказали, как идет работа над гарантиями безопасности Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 00:06
Михаил Подоляк, фото Anadolu Agency via Getty Images

Сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Так как там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов".

"Должна быть Украина с одной стороны, рядом с Украиной 5-7 стран гарантов, а напротив должна стоять РФ. Поэтому сегодня идет работа над юридическими формулировками.

Детали: Подоляк также заявил, что Россия стремится включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

Прямая речь: "Это их "запросная позиция", как они говорят. Они предлагают Беларусь, они предлагают страны, которые будут поддерживать их с точки зрения того, что они находятся в подчиненном отношении к России. Беларусь и Россия – это союзные государства. Понятно, что Россия хочет насытить этот пакет стран-гарантов своими сторонниками.

Но у российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Украина в рамках договоренностей с россиянами предложили соглашение о международных гарантиях безопасности для Украины, которые будут похожи на механизм коллективной безопасности, действующий в НАТО. То есть в случае нападения или военной агрессии против Украины, все страны-гаранты должны будут присоединиться к защите и оказать реальную помощь.
  • По словам украинских переговорщиков, среди таких стран-гарантов хотят видеть постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Турцию.
  • Президент Владимир Зеленский в интервью турецким журналистам сказал, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать содержание соглашения о международных гарантиях безопасности, а именно США, Великобритании, Турции, Польше, Германии, Франции, Израиля.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля заявил, что украинская переговорная группа якобы отошла от тех позиций, которые происходили в раунде переговоров 29 марта. В Офисе президента Украины отреагировали, что российские власти устраивают провокации для давления.
  • 8 апреля Лавров заявил, что среди стран-гарантов безопасности Украины должна быть и Беларусь. Подоляк ответил, что предложения можно подавать, но в финальном документе их может не быть.

Темы: переговорыРосcияБеларусь
Главное сегодня

Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

Все новости...
переговоры
Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк
Подоляк отреагировал на российское предложение позвать Беларусь в страны-гаранты
Украина и Россия готовы к переговорам в Турции, несмотря на Бучу – турецкий чиновник
Последние новости
17:01
ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА
16:52
Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях
16:51
Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова
16:46
ФОТОШмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку
16:43
"Смерть ходила за нами следом": история 15-летней Алены из Мариуполя
16:31
Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев
16:16
Инфраструктурный ущерб Украины от войны перевалил за 80 миллиардов долларов
16:16
Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь
16:14
Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
16:02
В разминировании нуждается почти половина территории Украины – ГСЧС
Все новости...