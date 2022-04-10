Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО – ЗМІ
За даними журналістів міжнародної агенції Associated Press, китайські транспортні літаки завезли до Сербії сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля – повітря".
Джерело: Associated Press з посиланням на дані експертів та профільних військових видань
Деталі: Журналісти та військові експерти твердять, що в суботу вранці, 9 квітня шість транспортних літаків Y-20 Військово-повітряних сил КНР приземлились в міжнародному аеропорту Бєлґрада імені Ніколи Тесли.
На бортах літаків радше за все були сучасні китайські зенітно-ракетні комплекси HQ-22, які сербський уряд придбав у Китаю ще 2019 року.
Шість літаків летіли скупченням разом через повітряний простір двох країн-членів НАТО – Туреччини та Болгарії. На думку військових експертів, це мало стати демонстрацією сили і впливу Китаю.
Міністерство оборони Сербії не відповіло на запит АР щодо коментаря. Водночас сербський президент Александр Вучіч заявив, що він покаже "останню гордість" сербського війська у вівторок 12 квітня або середу 13 квітня.
Американські високопосадовці раніше радили Сербії відмовитися від цієї угоди, позаяк інтеграція країни з Європейським Союзом та західними партнерами передбачає, що її озброєння повинно бути сумісним із типами озброєння західних країн.
Сербія підтримує тісні партнерські стосунки з Китаєм і Росією, а також в попередні роки купляла російські та китайські типи озброєння.
Читайте також: ''Маленький Путін'': як зміниться курс Сербії після переформатування влади
Третій фронт РФ: чому долю балканської кризи вирішить армія України
Передісторія:
- Під час останніх президентських виборів у Сербії 3 квітня 2022 року в медіа існувала напруга щодо голосування громадян Сербії, які проживають на території Республіки Косово. Окремі політики погрожували насиллям та військовим конфліктом. Уряд Сербії не визнає незалежність Косова, тоді як понад 90 країн-членів ООН визнали її незалежність.
- Після перемоги на виборах Вучич заявив, що Сербія буде й надалі рухатися на шляху до членства в ЄС, але зберігатиме "дружні відносини" з Росією.
- На початку квітня в сербських медіа вибухнув скандал, що уряд Сербії міг приховувати поставки зброї для української армії.
- Сербія відмовилась запроваджувати санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну та закликає "братні" український та російський народи "помиритися". Водночас в урядових виданнях Сербії розповідають російські фейки про "українських нацистів" у Маріуполі.
- На початку квітня, після американських заяв, що китайська влада була готова надати Росії військову й матеріальну допомогу для війни проти України, Китай пообіцяв сприяти миру в Україні, але "на власних умовах".