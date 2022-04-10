Китай тайно завез в Сербию современные системы ПВО – СМИ

По данным журналистов международного агентства Associated Press, китайские транспортные самолеты ввезли в Сербию современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – ​​воздух".

Источник: Associated Press со ссылкой на данные экспертов и профильных военных изданий

Детали: Журналисты и военные эксперты утверждают, что в субботу утром, 9 апреля, шесть транспортных самолетов Y-20 Военно-воздушных сил КНР приземлились в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы.

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На бортах самолетов, скорее всего, были современные китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22, которые сербское правительство приобрело у Китая еще в 2019 году.

Шесть самолетов летели вместе через воздушное пространство двух стран-членов НАТО – Турции и Болгарии. По мнению военных экспертов, это должно было стать демонстрацией силы и влияния Китая.

Министерство обороны Сербии не ответило на запрос АР о комментарии. В то же время, сербский президент Александр Вучич заявил, что он покажет "последнюю гордость" сербского войска во вторник 12 апреля или среду 13 апреля.

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Американские чиновники ранее советовали Сербии отказаться от этого соглашения, поскольку интеграция страны с Европейским Союзом и западными партнерами предполагает, что ее вооружение должно быть совместимым с типами вооружения западных стран.

Сербия поддерживает тесные партнерские отношения с Китаем и Россией, а также в предыдущие годы покупала российские и китайские типы вооружения.

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