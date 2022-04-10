Китай тайно завез в Сербию современные системы ПВО – СМИ
По данным журналистов международного агентства Associated Press, китайские транспортные самолеты ввезли в Сербию современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – воздух".
Источник: Associated Press со ссылкой на данные экспертов и профильных военных изданий
Детали: Журналисты и военные эксперты утверждают, что в субботу утром, 9 апреля, шесть транспортных самолетов Y-20 Военно-воздушных сил КНР приземлились в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы.
На бортах самолетов, скорее всего, были современные китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22, которые сербское правительство приобрело у Китая еще в 2019 году.
Шесть самолетов летели вместе через воздушное пространство двух стран-членов НАТО – Турции и Болгарии. По мнению военных экспертов, это должно было стать демонстрацией силы и влияния Китая.
Министерство обороны Сербии не ответило на запрос АР о комментарии. В то же время, сербский президент Александр Вучич заявил, что он покажет "последнюю гордость" сербского войска во вторник 12 апреля или среду 13 апреля.
Американские чиновники ранее советовали Сербии отказаться от этого соглашения, поскольку интеграция страны с Европейским Союзом и западными партнерами предполагает, что ее вооружение должно быть совместимым с типами вооружения западных стран.
Сербия поддерживает тесные партнерские отношения с Китаем и Россией, а также в предыдущие годы покупала российские и китайские типы вооружения.
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Предыстория:
- Во время последних президентских выборов в Сербии 3 апреля 2022 года в СМИ существовало напряжение касательно голосовании граждан Сербии, проживающих на территории Республики Косово. Отдельные политики угрожали насилием и военным конфликтом. Правительство Сербии не признает независимость Косово, в то время как более 90 стран-членов ООН признали ее независимость.
- После победы на выборах Вучич заявил, что Сербия будет и дальше двигаться на пути к членству в ЕС, но будет сохранять "дружеские отношения" с Россией.
- В начале апреля в сербских медиа разразился скандал, что правительство Сербии могло скрывать поставки оружия для украинской армии.
- Сербия отказалась вводить санкции против России из-за военного вторжения в Украину и призывает "братские" украинский и российский народы "помириться". В то же время в правительственных изданиях Сербии рассказывают российские фейки об "украинских нацистах" в Мариуполе.
- В начале апреля, после американских заявлений, что китайские власти были готовы предоставить России военную и материальную помощь для войны против Украины, Китай пообещал содействовать миру в Украине, но "на собственных условиях".