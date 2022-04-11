Херсонщина: мер Скадовська розповів, як зумів виїхати під час російської окупації
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв сказав, що зумів проїхати через блокпости російських окупантів, бо його на той момент ще не шукали.
Джерело: Яковлєв у коментарі для "Української правди"
Пряма мова Яковлєва: "Сів на автомобіль і проїхав усі блокпости (російських окупантів – ред.). Підкуп від мене не вимагали, подивились документи. На той момент мене ніхто не шукав, тому і проїхав нормально.
Я їхав через Мелітополь. Він окупований, але, тим не менше, туди пускають і звідти випускають. Ну, були запитання "куди їду". Говорив у принципі, що їду в той бік до родини. У принципі, мене оглядали на кожному блокпості. Їх було загалом до 30 на шляху зі Скадовська".
Деталі: За його твердженнями, він просто показував свій український паспорт і не розголошував інформацію, що він член органів місцевого самоврядування.
Яковлєв сказав, що на блокпостах у Запорізькій області стоїть багато бойовиків незаконного збройного формування так званого "ДНР", тож вони не надто уважно перевіряли документи.
Також він розповів, що ситуація в місті "більш-менш" нормальна, і в крамницях є деякі основні категорії товарів, зокрема борошно і крупи, які виробляють місцеві підприємства.
Передісторія:
- 6 квітня мер Скадовська Яковлєв написав на своїй facebook-сторінці, що був вимушений залишити місто через постійні погрози російських окупантів, а також пропозиції до колаборантства.
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну – міста Херсонської області першими зазнали окупації російськими військами.
- 9 березня і в Скадовськ в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.
- 13 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", ситуація контрольована.
- 16 березня мешканці окупованого Скадовська вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.