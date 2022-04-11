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Херсонщина: мер Скадовська розповів, як зумів виїхати під час російської окупації

Денис Карловський, Ольга КириленкоПонеділок, 11 квітня 2022, 15:40
Олександр Яковлєв. ФОто з facebook-сторінки політика

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв сказав, що зумів проїхати через блокпости російських окупантів, бо його на той момент ще не шукали.

Джерело: Яковлєв у коментарі для "Української правди"

Пряма мова Яковлєва: "Сів на автомобіль і проїхав усі блокпости (російських окупантів – ред.). Підкуп від мене не вимагали, подивились документи. На той момент мене ніхто не шукав, тому і проїхав нормально.

Я їхав через Мелітополь. Він окупований, але, тим не менше, туди пускають і звідти випускають. Ну, були запитання "куди їду". Говорив у принципі, що їду в той бік до родини. У принципі, мене оглядали на кожному блокпості. Їх було загалом до 30 на шляху зі Скадовська".

Деталі: За його твердженнями, він  просто показував свій український паспорт і не розголошував інформацію, що він член органів місцевого самоврядування.

Яковлєв сказав, що на блокпостах у Запорізькій області стоїть багато бойовиків незаконного збройного формування так званого "ДНР", тож вони не надто уважно перевіряли документи.

Також він розповів, що ситуація в місті "більш-менш" нормальна, і в крамницях є деякі основні категорії товарів, зокрема борошно і крупи, які виробляють місцеві підприємства.

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Теми: Скадовськмісцева владаХерсонська областьокупація
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