Мэр Скадовска рассказал, как сумел выехать во время российской оккупации

Мэр Скадовска Александр Яковлев сказал, что сумел проехать через блокпосты российских оккупантов, потому что его на тот момент еще не искали.

Источник: Яковлев в комментарии для "Украинской правды"

Прямая речь Яковлева: "Сел на автомобиль и проехал все блокпосты (российских оккупантов – ред.). Подкуп от меня не требовали, посмотрели документы. В тот момент меня никто не искал, потому и проехал нормально.

Я ехал через Мелитополь. Он оккупирован, но тем не менее туда пускают и оттуда выпускают. Ну, были вопросы "куда еду". Говорил в принципе, что еду "в ту сторону к семье". В принципе меня осматривали на каждом блокпосте. Их было всего до 30 по пути из Скадовска".

Детали: По его утверждениям, он просто показывал свой украинский паспорт и не разглашал информацию, что он член органов местного самоуправления.

Яковлев сказал, что на блокпостах в Запорожской области стоит много боевиков незаконного вооруженного формирования так называемого "ДНР", поэтому они не слишком внимательно проверяли документы.

Также он рассказал, что ситуация в городе более или менее нормальная, и в магазинах есть некоторые основные категории товаров, в частности мука и крупы, которые производят местные предприятия.

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