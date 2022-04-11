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Мэр Скадовска рассказал, как сумел выехать во время российской оккупации

Денис Карловский, Ольга КириленкоПонедельник, 11 апреля 2022, 15:40
Мэр Скадовска рассказал, как сумел выехать во время российской оккупации
александр яковлев. фото из facebook-страницы политика

Мэр Скадовска Александр Яковлев сказал, что сумел проехать через блокпосты российских оккупантов, потому что его на тот момент еще не искали.

Источник: Яковлев в комментарии для "Украинской правды"

Прямая речь Яковлева: "Сел на автомобиль и проехал все блокпосты (российских оккупантов – ред.). Подкуп от меня не требовали, посмотрели документы. В тот момент меня никто не искал, потому и проехал нормально.

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Я ехал через Мелитополь. Он оккупирован, но тем не менее туда пускают и оттуда выпускают. Ну, были вопросы "куда еду". Говорил в принципе, что еду "в ту сторону к семье". В принципе меня осматривали на каждом блокпосте. Их было всего до 30 по пути из Скадовска".

Детали: По его утверждениям, он просто показывал свой украинский паспорт и не разглашал информацию, что он член органов местного самоуправления.

Яковлев сказал, что на блокпостах в Запорожской области стоит много боевиков незаконного вооруженного формирования так называемого "ДНР", поэтому они не слишком внимательно проверяли документы.

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Также он рассказал, что ситуация в городе более или менее нормальная, и в магазинах есть некоторые основные категории товаров, в частности мука и крупы, которые производят местные предприятия.

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Темы: Скадовскместная властьХерсонская областьоккупация
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