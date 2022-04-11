Мэр Скадовска рассказал, как сумел выехать во время российской оккупации
Мэр Скадовска Александр Яковлев сказал, что сумел проехать через блокпосты российских оккупантов, потому что его на тот момент еще не искали.
Источник: Яковлев в комментарии для "Украинской правды"
Прямая речь Яковлева: "Сел на автомобиль и проехал все блокпосты (российских оккупантов – ред.). Подкуп от меня не требовали, посмотрели документы. В тот момент меня никто не искал, потому и проехал нормально.
Я ехал через Мелитополь. Он оккупирован, но тем не менее туда пускают и оттуда выпускают. Ну, были вопросы "куда еду". Говорил в принципе, что еду "в ту сторону к семье". В принципе меня осматривали на каждом блокпосте. Их было всего до 30 по пути из Скадовска".
Детали: По его утверждениям, он просто показывал свой украинский паспорт и не разглашал информацию, что он член органов местного самоуправления.
Яковлев сказал, что на блокпостах в Запорожской области стоит много боевиков незаконного вооруженного формирования так называемого "ДНР", поэтому они не слишком внимательно проверяли документы.
Также он рассказал, что ситуация в городе более или менее нормальная, и в магазинах есть некоторые основные категории товаров, в частности мука и крупы, которые производят местные предприятия.
Предыстория:
- 6 апреля мэр Скадовска Яковлев написал на своей facebook-странице, что был вынужден покинуть город из-за постоянных угроз российских оккупантов, а также предложений к коллаборантству.
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – города Херсонской области первыми в большой войне подверглись оккупации российскими войсками.
- 9 марта и в Скадовск въехала российская военная техника, местных жителей не пустили в памятник Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.
- 13 марта городской глава Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируется.
- 16 марта жители оккупированного Скадовска вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.