Морпіхи з Маріуполя: Ми не здавали позицій, пам'ятайте ціну цього спротиву 

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.

Джерело: кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна, яка опублікувала відео від морських піхотинців

Деталі: Наталія Нагорна пояснила, що їй скинули відео морських піхотинців 36 бригади, яке "записане сьогодні близько 5 ранку в Маріуполі".

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Вона публікує відео, "щоб ніхто не міг сказати "іх просто взламалі".

Журналістка наголосила, що бійці "досі тримаються, але немає чим триматися" – тож "рахунок (іде) на години".

Пряма мова морпіхів: "Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося.

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Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди.

І всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву і довершити справу: відстояти перемогу до кінця. Україна, Європа, світ… З вірою в перемогу, ми вірні завжди, вірні до кінця".

Деталі: Нагорна попросила надати допомогу хлопцям.

"Люди, які просять продовжувати боротьбу і говорять про те, що трималися до кінця, в той момент хоч і знаходилися в оточенні, але не в полоні і говорили без примусу", – наголосила вона.

"Так, немає чим чинити опір. Але ніхто в світі не має права їм дорікнути тим, що більше тримати оборону нічим і ніяк. Вони тримали багатотисячну орду на мужності та характері", – додала журналістка.

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