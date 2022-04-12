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Морпіхи з Маріуполя: Ми не здавали позицій, пам'ятайте ціну цього спротиву 

Олена РощінаВівторок, 12 квітня 2022, 08:59
Скриншоти з відеозвернення

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.  

Джерело: кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна, яка опублікувала відео від морських піхотинців

Деталі: Наталія Нагорна пояснила, що їй скинули відео морських піхотинців 36 бригади, яке "записане сьогодні близько 5 ранку в Маріуполі".

Вона публікує відео, "щоб ніхто не міг сказати "іх просто взламалі". 

Журналістка наголосила, що бійці "досі тримаються, але немає чим триматися" – тож "рахунок (іде) на години".

Пряма мова морпіхів: "Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося. 

Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди. 

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І всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву і довершити справу: відстояти перемогу до кінця. Україна, Європа, світ… З вірою в перемогу, ми вірні завжди, вірні до кінця". 

Деталі: Нагорна попросила надати допомогу хлопцям.

"Люди, які просять продовжувати боротьбу і говорять про те, що трималися до кінця, в той момент хоч і знаходилися в оточенні, але не в полоні і говорили без примусу", – наголосила вона. 

"Так, немає чим чинити опір. Але ніхто в світі не має права їм дорікнути тим, що більше тримати оборону нічим і ніяк. Вони тримали багатотисячну орду на мужності та характері", – додала журналістка.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російькими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається і надати бійцям допомогу складно. 
  • 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві йшлося, що 11 квітня може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

Теми: МаріупольвійнаЗбройні сили
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