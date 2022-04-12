Морпехи из Мариуполя: Мы не сдавали позиций, помните цену этого сопротивления

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от россиян, передали видеообращение, в котором заверили, что они не оставили свои позиции и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Источник: корреспондентка "1+1" Наталья Нагорная, которая опубликовала видео от морских пехотинцев

Детали: Наталья Нагорная объяснила, что ей сбросили видео морских пехотинцев 36 бригады, которое "записано сегодня около 5 утра в Мариуполе".

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Она публикует видео, "чтобы никто не мог сказать "их просто взломали".

Журналистка подчеркнула, что бойцы "до сих пор держатся, но нечем держаться" – поэтому "счет (идет) на часы".

Прямая речь морпехов: "Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый кусочек этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило.

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Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда.

И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело: отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца".

Детали: Нагорная попросила оказать помощь ребятам.

"Люди, которые просят продолжать борьбу и говорят о том, что держались до конца, в тот момент хоть и находились в окружении, но не в плену и говорили без принуждения", - подчеркнула она.

"Да, нечем сопротивляться. Но никто в мире не имеет права их упрекнуть в том, что больше держать оборону нечем и нет как. Они держали многотысячную орду на мужестве и характере", – добавила журналистка.

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