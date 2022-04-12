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Морпехи из Мариуполя: Мы не сдавали позиций, помните цену этого сопротивления

Елена РощинаВторник, 12 апреля 2022, 08:59
Морпехи из Мариуполя: Мы не сдавали позиций, помните цену этого сопротивления
Скриншоты с видеообращения

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от россиян, передали видеообращение, в котором заверили, что они не оставили свои позиции и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Источник: корреспондентка "1+1" Наталья Нагорная, которая опубликовала видео от морских пехотинцев

Детали: Наталья Нагорная объяснила, что ей сбросили видео морских пехотинцев 36 бригады, которое "записано сегодня около 5 утра в Мариуполе".

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Она публикует видео, "чтобы никто не мог сказать "их просто взломали".

Журналистка подчеркнула, что бойцы "до сих пор держатся, но нечем держаться" – поэтому "счет (идет) на часы".

Прямая речь морпехов: "Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый кусочек этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило.

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Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда.

И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело: отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца".

Детали: Нагорная попросила оказать помощь ребятам.

"Люди, которые просят продолжать борьбу и говорят о том, что держались до конца, в тот момент хоть и находились в окружении, но не в плену и говорили без принуждения", - подчеркнула она.

"Да, нечем сопротивляться. Но никто в мире не имеет права их упрекнуть в том, что больше держать оборону нечем и нет как. Они держали многотысячную орду на мужестве и характере", – добавила журналистка.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать бойцам помощь сложно.
  • 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорилось, что 11 апреля может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
  • Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
  • Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".

Темы: МариупольвойнаВооруженные силы
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