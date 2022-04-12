Отрута в Маріуполі: "Азов" розповів про стан постраждалих

Постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження особи в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Джерело: полк "Азов"

Деталі: Зазначається, що контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці.

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На відео, які оприлюднив "Азов", потерпілі описують, що бачили щось схоже на дим або туман.

👆🏼Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.



На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані.👇🏼 pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

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Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області носоглотки, слизових ділянок очей, тахікардія, шум у вухах, задуха, запаморочення.

Постраждалим надавалася симптоматична допомога. Визначити, яку речовину використав ворог та зробити токсикологічний аналіз неможливо - захисники Маріуполя та мешканці міста – у повній блокаді ворога.

В "Азові" також зазначають, що обстежити епіцентр події в повній мірі також не є можливим, адже росіяни його постійно обстрілюють.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії, зазначає медик. Вказано, що наразі основним завданням є спостереження за станом бійців та наслідками отруєння.

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