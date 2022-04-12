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Отрута в Маріуполі: "Азов" розповів про стан постраждалих

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 11:45
Маріуполь

Постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження особи в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Джерело: полк "Азов"

Деталі: Зазначається, що контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці.

На відео, які оприлюднив "Азов", потерпілі описують, що бачили щось схоже на дим або туман.

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області носоглотки, слизових ділянок очей, тахікардія, шум у вухах, задуха, запаморочення.

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Постраждалим надавалася симптоматична допомога. Визначити, яку речовину використав ворог та зробити токсикологічний аналіз неможливо - захисники Маріуполя та мешканці міста – у повній блокаді ворога.

В "Азові" також зазначають, що обстежити епіцентр події в повній мірі також не є можливим, адже росіяни його постійно обстрілюють.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії, зазначає медик. Вказано, що наразі основним завданням є спостереження за станом бійців та наслідками отруєння.

Передісторія:

  • 11 квітня в полку "Азов" повідомили, що окупанти у Маріуполі застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь",  який утримують українські захисники.
  • Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.
  • Британія заявила, що перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі. Пентагон заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімзброю в Маріуполі.
  • 12 квітня у Міноборони України заявили: військове керівництво країни наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами, є припущення, що могли бути фосфорні боєприпаси.

Теми: Маріупольвійна
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