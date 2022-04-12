Отрута в Маріуполі: "Азов" розповів про стан постраждалих

Постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження особи в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Джерело: полк "Азов"

Деталі: Зазначається, що контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці.

На відео, які оприлюднив "Азов", потерпілі описують, що бачили щось схоже на дим або туман.

👆🏼Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.



На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані.👇🏼 pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області носоглотки, слизових ділянок очей, тахікардія, шум у вухах, задуха, запаморочення.

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Постраждалим надавалася симптоматична допомога. Визначити, яку речовину використав ворог та зробити токсикологічний аналіз неможливо - захисники Маріуполя та мешканці міста – у повній блокаді ворога.

В "Азові" також зазначають, що обстежити епіцентр події в повній мірі також не є можливим, адже росіяни його постійно обстрілюють.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії, зазначає медик. Вказано, що наразі основним завданням є спостереження за станом бійців та наслідками отруєння.

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