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Отрута в Маріуполі: "Азов" розповів про стан постраждалих

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 11:45
Отрута в Маріуполі: Азов розповів про стан постраждалих
Маріуполь

Постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження особи в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Джерело: полк "Азов"

Деталі: Зазначається, що контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці.

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На відео, які оприлюднив "Азов", потерпілі описують, що бачили щось схоже на дим або туман.

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Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області носоглотки, слизових ділянок очей, тахікардія, шум у вухах, задуха, запаморочення.

Постраждалим надавалася симптоматична допомога. Визначити, яку речовину використав ворог та зробити токсикологічний аналіз неможливо - захисники Маріуполя та мешканці міста – у повній блокаді ворога.

В "Азові" також зазначають, що обстежити епіцентр події в повній мірі також не є можливим, адже росіяни його постійно обстрілюють.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії, зазначає медик. Вказано, що наразі основним завданням є спостереження за станом бійців та наслідками отруєння.

Передісторія:

  • 11 квітня в полку "Азов" повідомили, що окупанти у Маріуполі застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь",  який утримують українські захисники.
  • Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.
  • Британія заявила, що перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі. Пентагон заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімзброю в Маріуполі.
  • 12 квітня у Міноборони України заявили: військове керівництво країни наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами, є припущення, що могли бути фосфорні боєприпаси.

Теми: Маріупольвійна
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