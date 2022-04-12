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Яд в Мариуполе: "Азов" рассказал о состоянии пострадавших

Валентина РоманенкоВторник, 12 апреля 2022, 11:45
Маріуполь

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Источник: полк "Азов"

Детали: Отмечается, что контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.

На видео, опубликованном "Азовом", потерпевшие описывают, что видели что-то похожее на дым или туман.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и жжение в области носоглотки, слизистых участков глаз, тахикардия, шум в ушах, удушье, головокружение.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадавшим оказывалась симптоматическая помощь. Определить, какое вещество использовал враг и сделать токсикологический анализ невозможно – защитники Мариуполя и жители города – в полной блокаде врага.

В "Азове" также отмечают, что обследовать эпицентр происшествия в полной мере также не представляется возможным, ведь россияне его постоянно обстреливают.

Среди пострадавших гражданских хуже все чувствует себя пожилая женщина.

"В настоящее время известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия, отмечает медик. Указано, что основная задача пока - наблюдение за состоянием бойцов и последствиями отравления.

Предыстория:

  • 11 апреля в полку "Азов" сообщили, что оккупанты в Мариуполе применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.
  • Британия заявила, что проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе. Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химоружие в Мариуполе.
  • 12 апреля в Минобороны Украины заявили: военное руководство страны проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами, есть предположение, что могли быть фосфорные боеприпасы.

Темы: Мариупольвойна
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