Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Яд в Мариуполе: "Азов" рассказал о состоянии пострадавших

Валентина РоманенкоВторник, 12 апреля 2022, 11:45
Яд в Мариуполе: Азов рассказал о состоянии пострадавших
Маріуполь

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Источник: полк "Азов"

Детали: Отмечается, что контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.

Реклама:

На видео, опубликованном "Азовом", потерпевшие описывают, что видели что-то похожее на дым или туман.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и жжение в области носоглотки, слизистых участков глаз, тахикардия, шум в ушах, удушье, головокружение.

Пострадавшим оказывалась симптоматическая помощь. Определить, какое вещество использовал враг и сделать токсикологический анализ невозможно – защитники Мариуполя и жители города – в полной блокаде врага.

В "Азове" также отмечают, что обследовать эпицентр происшествия в полной мере также не представляется возможным, ведь россияне его постоянно обстреливают.

Среди пострадавших гражданских хуже все чувствует себя пожилая женщина.

"В настоящее время известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия, отмечает медик. Указано, что основная задача пока - наблюдение за состоянием бойцов и последствиями отравления.

Предыстория:

  • 11 апреля в полку "Азов" сообщили, что оккупанты в Мариуполе применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.
  • Британия заявила, что проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе. Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химоружие в Мариуполе.
  • 12 апреля в Минобороны Украины заявили: военное руководство страны проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами, есть предположение, что могли быть фосфорные боеприпасы.

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: