Яд в Мариуполе: "Азов" рассказал о состоянии пострадавших

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Источник: полк "Азов"

Детали: Отмечается, что контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.

На видео, опубликованном "Азовом", потерпевшие описывают, что видели что-то похожее на дым или туман.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и жжение в области носоглотки, слизистых участков глаз, тахикардия, шум в ушах, удушье, головокружение.

👆🏼Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.



На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані.👇🏼 pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

ВИДЕО ДНЯ

Пострадавшим оказывалась симптоматическая помощь. Определить, какое вещество использовал враг и сделать токсикологический анализ невозможно – защитники Мариуполя и жители города – в полной блокаде врага.

В "Азове" также отмечают, что обследовать эпицентр происшествия в полной мере также не представляется возможным, ведь россияне его постоянно обстреливают.

Среди пострадавших гражданских хуже все чувствует себя пожилая женщина.

"В настоящее время известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия, отмечает медик. Указано, что основная задача пока - наблюдение за состоянием бойцов и последствиями отравления.

Предыстория: