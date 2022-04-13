ФСБ хотіла вивезти Медведчука у Придністров'я, навіть підготували "двійників" – СБУ

Кума російського президента Віктора Медведчука намагалась вивезти до Придністров’я російська Федеральна служба безпеки, щоб заплутати навіть пускали хибні плітки, що він уже за кордоном.

Джерело: глава СБУ Іван Баканов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Це дійсно була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах…

Реклама:

Українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – Федеральна служба безпеки, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон. При цьому російські спецслужби залучили лідерів злочинного світу нашої держави і, на жаль, представників наших правоохоронних органів.

Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви.

ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові "зливи", намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала "псевдо-Медведчуків" для відведення уваги.

ВІДЕО ДНЯ

Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону.

Там – човном переправити до т.зв. "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви".

Деталі: За словами Баканова, контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

Це дозволило оперативникам і слідчим СБУ затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області.

Баканов додав, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії.

Цьому передувало: 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

МВС України вважає, Медведчука можна обміняти, але спершу було б добре засудити його або хоча б отримати від нього важливу інформацію. В МЗС РФ заявили, що це "британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення".

Передісторія:

Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука