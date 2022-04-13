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Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Альона Мазуренко Середа, 13 квітня 2022, 22:43
Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком
В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДІН, ФОТО З САЙТУ ДЕРЖДУМИ РФ - DUMA.GOV.RU

Голова російської Думи В'ячеслав Володін заявив, що за все, що трапиться в Україні із кумом президента Росії Віктором Медведчуком буде відповідати президент України Володимир Зеленський. 

Джерело: телеграм-канал Володіна

Пряма мова: "Зеленський закував у наручники свого опонента. Ось такі в Україні політичні свободи. Але США та Євросоюз мовчать...

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Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському".

Деталі: Володін називає Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленського та нібито "всі це розуміють".

Глава Думи РФ заявив, що Медведчук "відомий як ініціатор реалізації Мінських домовленостей".

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Він також написав, що Медведчук "виступав за незалежну Україну та побудову позаблокової держави", а Зеленський - "танцює під дудку США".

Пряма мова: "Саме з цієї причини Медведчука не підтримують Вашингтон і Брюссель. А Зеленський намагається представити його зрадником, закувши в кайданки".

Передісторія: 

  • 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.
  • У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.
  • На Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".

Теми: МедведчукРосіявійнаУкраїна
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