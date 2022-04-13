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Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Мазуренко Альона Середа, 13 квітня 2022, 22:43
В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДІН, ФОТО З САЙТУ ДЕРЖДУМИ РФ - DUMA.GOV.RU

Голова російської Думи В'ячеслав Володін заявив, що за все, що трапиться в Україні із кумом президента Росії Віктором Медведчуком буде відповідати президент України Володимир Зеленський. 

Джерело: телеграм-канал Володіна

Пряма мова: "Зеленський закував у наручники свого опонента. Ось такі в Україні політичні свободи. Але США та Євросоюз мовчать...

Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському".

Деталі: Володін називає Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленського та нібито "всі це розуміють".

Глава Думи РФ заявив, що Медведчук "відомий як ініціатор реалізації Мінських домовленостей".

Він також написав, що Медведчук "виступав за незалежну Україну та побудову позаблокової держави", а Зеленський - "танцює під дудку США".

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Пряма мова: "Саме з цієї причини Медведчука не підтримують Вашингтон і Брюссель. А Зеленський намагається представити його зрадником, закувши в кайданки".

Передісторія: 

  • 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.
  • У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.
  • На Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".

Теми: МедведчукРосіявійнаУкраїна
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