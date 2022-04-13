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Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Алена МазуренкоСреда, 13 апреля 2022, 22:43
Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, ФОТО С САЙТА ГОСДУМЫ РФ – DUMA.GOV.RU

Глава российской Думы Вячеслав Володин заявил, что за все, что случится в Украине с кумом президента России Виктором Медведчуком, будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Телеграмм-канал Володина

Прямая речь: "Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют...

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Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому".

Детали: Володин называет Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленского и якобы "все это понимают". 

Глава Думы РФ заявил, что Медведчук "известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате".

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Он также написал, что Медведчук "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".

Прямая речь: "Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники".

Предыстория: 

  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.
  • В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.
  • 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".

Темы: МедведчукРосcиявойнаУкраина
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