Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Глава российской Думы Вячеслав Володин заявил, что за все, что случится в Украине с кумом президента России Виктором Медведчуком, будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Телеграмм-канал Володина

Прямая речь: "Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют...

Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому".

Детали: Володин называет Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленского и якобы "все это понимают".

Глава Думы РФ заявил, что Медведчук "известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате".

Он также написал, что Медведчук "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".

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Прямая речь: "Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники".

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