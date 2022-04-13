Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком
Глава российской Думы Вячеслав Володин заявил, что за все, что случится в Украине с кумом президента России Виктором Медведчуком, будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: Телеграмм-канал Володина
Прямая речь: "Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют...
Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому".
Детали: Володин называет Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленского и якобы "все это понимают".
Глава Думы РФ заявил, что Медведчук "известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате".
Он также написал, что Медведчук "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".
Прямая речь: "Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники".
Предыстория:
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
- В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.
- 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".