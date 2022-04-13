Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Мазуренко Алена Среда, 13 апреля 2022, 22:43
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, ФОТО С САЙТА ГОСДУМЫ РФ – DUMA.GOV.RU

Глава российской Думы Вячеслав Володин заявил, что за все, что случится в Украине с кумом президента России Виктором Медведчуком, будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Телеграмм-канал Володина

Прямая речь: "Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют...

Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому".

Детали: Володин называет Медведчука "конкурентом номер один" для Зеленского и якобы "все это понимают". 

Глава Думы РФ заявил, что Медведчук "известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате".

Он также написал, что Медведчук "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский - "пляшет под дудку США".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники".

Предыстория: 

  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.
  • В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.
  • 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".

Темы: МедведчукРосcиявойнаУкраина
Главное сегодня

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Все новости...
Медведчук
Охранник Медведчука рассказал, как тот сбегал из-под ареста и скрывался в Киеве
Баканов рассказал, что ждет Медведчука
ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили "двойников" – СБУ
Последние новости
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
01:45
85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр
01:42
Россия просит Бразилию помочь избежать санкций – Reuters
01:11
Макрон после разговора с Зеленским анонсировал партию cпасательного оборудования Украине
01:04
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
00:50
Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП
Все новости...