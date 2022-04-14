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Українська влада провела черговий обмін: 30 українців їдуть додому

Денис КарловськийЧетвер, 14 квітня 2022, 15:05
Українська влада провела черговий обмін: 30 українців їдуть додому
Ірина Верещук. Фото: пресслужба ОПУ

Українська влада провела черговий обмін, повернувши додому 22 українських військових та 8 цивільних.

Джерело: віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. 

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Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку".

Передісторія:

  • 1 квітня Україна провела обмін у форматі "86 на 86" військових, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
  • 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Українська влада також обміняла 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 
  • 1 березня на Сумщині місцева влада обміняла російського командира на 5 українських бійців територіальної оборони.

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Теми: полоненіобмінВерещукОфіс президента
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