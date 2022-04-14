Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой
Четверг, 14 апреля 2022, 15:05
Украинские власти провели очередной обмен, вернув домой 22 украинских военных и 8 гражданских.
Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук
Прямая речь Верещук: "По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными.
Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также уволены 8 гражданских, включая 1 женщину".
Предыстория:
- 1 апреля Украина провела обмен в формате "86 на 86" военных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
- 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате 10 на 10. Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
- Украинские власти также обменяли 9 российских срочников на пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили 11 марта.
- 1 марта в Сумской области местные власти обменяли российского командира на 5 украинских бойцов территориальной обороны.