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Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 15:05
Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой
ирина верещук. фото: пресс-служба опу

Украинские власти провели очередной обмен, вернув домой 22 украинских военных и 8 гражданских.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными.

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Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также уволены 8 гражданских, включая 1 женщину".

Предыстория: 

  • 1 апреля Украина провела обмен в формате "86 на 86" военных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате 10 на 10. Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Украинские власти также обменяли 9 российских срочников на пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили 11 марта.
  • 1 марта в Сумской области местные власти обменяли российского командира на 5 украинских бойцов территориальной обороны.

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Темы: пленныеобменВерещукОфис президента
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