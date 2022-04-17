Лідер КНДР взяв участь у випробуванні нової зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нового типу тактичної керованої зброї, спрямованої на посилення ядерного потенціалу країни.

Джерело: Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: Звіт про нові випробування зброї з’явився на тлі ознак того, що, за словами південнокорейських і американських чиновників, Північна Корея може незабаром відновити ядерні випробування, а також після того, як Кім порушив мораторій на випробування міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) запуском минулого місяця.

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Військові Південної Кореї заявили в неділю, що виявили в суботу два снаряди, випущених зі східного узбережжя Північної Кореї в бік моря, які пролетіли близько 110 кілометрів (68 миль).

"Система тактичної керованої зброї нового типу... має велике значення для кардинального покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", – зазначило KCNA.

Агентство Північної Кореї не повідомляє, коли відбулося випробування, і не надає подробиць про випущену ракету.

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Керуючи випробуваннями, Кім "дав важливі вказівки щодо подальшого нарощування обороноздатності та ядерних бойових сил країни", – заявило KCNA.

Передісторія:

Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.

Північна Корея підтвердила, що випустила "балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12", вперше з 2017 року вона випробувала зброю такої потужності.

Нагадаємо: Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.