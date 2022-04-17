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Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 02:56
Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия
фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями нового типа тактического управляемого оружия, направленного на усиление ядерного потенциала страны.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: Отчет о новых испытаниях оружия появился на фоне признаков того, что, по словам южнокорейских и американских чиновников, Северная Корея может вскоре возобновить ядерные испытания, а также после того, как Ким нарушил мораторий на испытание межконтинентальных баллистических ракет (МБР) запуском в прошлом месяце.

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Военные Южной Кореи заявили в воскресенье, что обнаружили в субботу два снаряда, выпущенных с восточного побережья Северной Кореи в сторону моря, пролетевших около 110 километров (68 миль).

"Система тактического управляемого оружия нового типа... имеет большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов", - отметило KCNA.

Агентство Северной Кореи не сообщает, когда состоялось испытание, и не дает подробностей о выпущенной ракете.

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Управляя испытаниями, Ким "дал важные указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерным боевым силам страны", - заявило KCNA.

Предыстория:

  • Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.
  • Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.
  • КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.
  • Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.
  • Северная Корея подтвердила, что выпустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она испытала оружие такой мощности.

Напомним: Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: КНДРЮжная Кореяядерное оружие
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