Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя – мерія

Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадировців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так.

Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований.

Реклама:

На відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів".

Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя pic.twitter.com/zHwuIu0JDa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: