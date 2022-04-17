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Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя – мерія

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 12:21
скріншот з відео

Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадировців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так.
Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований.

На відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів".

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Теми: МаріупольКадировпропагандавійна
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