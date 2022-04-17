Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя – мерія
Неділя, 17 квітня 2022, 12:21
Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадировців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так.
Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований.
На відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів".
Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя pic.twitter.com/zHwuIu0JDa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2022
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
- Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.
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- 16 квітня Маріупольська міськрада оприлюднила відео руйнувань у місті, зняте з дрона, а "Reuters" – відео з території навколо Металургійного заводу імені Ілліча у районі, який контролює російська армія.