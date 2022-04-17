Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя – мэрия

Тик-токеры Кадырова сняли еще одно видео – обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так.

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Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе.

На видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней".

Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя pic.twitter.com/zHwuIu0JDa ВИДЕО ДНЯ April 17, 2022

Напомним: