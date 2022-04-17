Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя – мэрия
Воскресенье, 17 апреля 2022, 12:21
Тик-токеры Кадырова сняли еще одно видео – обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так.
Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе.
На видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней".
Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя pic.twitter.com/zHwuIu0JDa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2022
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Напомним:
- Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
- 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.
- 16 апреля Мариупольский горсовет обнародовал видео разрушений в городе, снятое с дрона, а "Reuters" – видео с территории вокруг Металлургического завода имени Ильича в районе, который контролирует российская армия.