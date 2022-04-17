Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів 2 людей загинули, 4 поранено

Внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині упродовж 17 квітня двоє людей загинули, ще 4 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Дослівно: "17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення".

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Деталі: Кириленко додав, що в Бахмуті й Краматорську надали медичну допомогу двом мирним мешканцям, які отримали поранення на Луганщині.

Військова адміністрація застерегла, що точну кількість загиблих серед мирного населення у Волновасі та Маріуполі наразі встановити неможливо.

Мапа, яка показує, де загинули й дістали поранення цивільні особи на Донеччині 17 квітня (червоним - загиблі, синім - поранені) Фото: Донецька ова

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