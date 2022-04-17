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Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів 2 людей загинули, 4 поранено

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 22:14
Знищений будинок на Донеччині. фото ілюстративне: getty images

Внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині упродовж 17 квітня двоє людей загинули, ще 4 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Дослівно: "17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення".

Деталі: Кириленко додав, що в Бахмуті й Краматорську надали медичну допомогу двом мирним мешканцям, які отримали поранення на Луганщині.

Військова адміністрація застерегла, що точну кількість загиблих серед мирного населення у Волновасі та Маріуполі наразі встановити неможливо.

Мапа, яка показує, де загинули й дістали поранення цивільні особи на Донеччині 17 квітня (червоним - загиблі, синім - поранені)
Мапа, яка показує, де загинули й дістали поранення цивільні особи на Донеччині 17 квітня (червоним - загиблі, синім - поранені)
Фото: Донецька ова

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Передісторія:

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  • Кириленко в інтерв’ю УП розповів, що з півдня росіяни готові до наступу на Донеччину, а з півночі завершують підготовку, після чого вони спробують взяти в кільце сили операції Об’єднаних сил на Донбасі.
  • Військова адміністрація наголошувала, що можливість евакуюватися з області може зникнути в будь-який момент через початок широкомасштабного наступу окупаційних військ РФ.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 17 квітня, що Збройні сили перешкоджають росіянам розпочати масований наступ на Донбасі.
  • Упродовж 16 квітня українські захисники знищили 15 танків та 3 артилерійські системи російських окупантів на Донбасі, а також ще кілька десятків військової бронетехніки.
  • Військова адміністрація Донеччини припускає, що в Маріуполі могло загинути до 22 тисяч мирних мешканців.

Теми: Донецька областьДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС
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