Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов 2 человека погибли, 4 ранены
Воскресенье, 17 апреля 2022, 22:14
В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области в течение 17 апреля два человека погибли, еще 4 получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Дословно: "17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения".
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Детали: Кириленко добавил, что в Бахмуте и Краматорске оказали медицинскую помощь двум мирным жителям, получившим ранения в Луганской области.
Военная администрация предупредила, что точное количество погибших среди мирного населения в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.
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Предыстория:
- Кириленко в интервью УП рассказал, что с юга россияне готовы к наступлению в Донецкую область, а с севера завершают подготовку, после чего они попытаются взять в окружение силы операции Объединенных сил на Донбассе.
- Военная администрация подчеркивала, что возможность эвакуироваться из области может исчезнуть в любой момент из-за начала широкомасштабного наступления оккупационных войск РФ.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала 17 апреля, что Вооруженные силы препятствуют россиянам начать массированное наступление на Донбассе.
- В течение 16 апреля украинские защитники уничтожили 15 танков и 3 артиллерийские системы российских оккупантов на Донбассе, а также еще несколько десятков военной бронетехники.
- Военная администрация Донбасса предполагает, что в Мариуполе могло погибнуть до 22 тысяч мирных жителей.