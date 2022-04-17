Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов 2 человека погибли, 4 ранены

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области в течение 17 апреля два человека погибли, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Дословно: "17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения".

Детали: Кириленко добавил, что в Бахмуте и Краматорске оказали медицинскую помощь двум мирным жителям, получившим ранения в Луганской области.

Военная администрация предупредила, что точное количество погибших среди мирного населения в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Карта, показывающая, где погибли и получили ранения гражданские лица в Донецкой области 17 апреля (красным - погибшие, синим - ранены) инфографика: донецкая ова

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