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Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов 2 человека погибли, 4 ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 22:14
Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов 2 человека погибли, 4 ранены
уничтоженный дом в донецкой области. фото иллюстративное: getty images

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области в течение 17 апреля два человека погибли, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Дословно: "17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения".

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Детали: Кириленко добавил, что в Бахмуте и Краматорске оказали медицинскую помощь двум мирным жителям, получившим ранения в Луганской области.

Военная администрация предупредила, что точное количество погибших среди мирного населения в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Карта, показывающая, где погибли и получили ранения гражданские лица в Донецкой области 17 апреля (красным - погибшие, синим - ранены)
Карта, показывающая, где погибли и получили ранения гражданские лица в Донецкой области 17 апреля (красным - погибшие, синим - ранены)
инфографика: донецкая ова

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Предыстория:

  • Кириленко в интервью УП рассказал, что с юга россияне готовы к наступлению в Донецкую область, а с севера завершают подготовку, после чего они попытаются взять в окружение силы операции Объединенных сил на Донбассе.
  • Военная администрация подчеркивала, что возможность эвакуироваться из области может исчезнуть в любой момент из-за начала широкомасштабного наступления оккупационных войск РФ.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала 17 апреля, что Вооруженные силы препятствуют россиянам начать массированное наступление на Донбассе.
  • В течение 16 апреля украинские защитники уничтожили 15 танков и 3 артиллерийские системы российских оккупантов на Донбассе, а также еще несколько десятков военной бронетехники.
  • Военная администрация Донбасса предполагает, что в Мариуполе могло погибнуть до 22 тысяч мирных жителей.

Темы: Донецкая областьДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС
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