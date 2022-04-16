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Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 13:47
Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука
Скриншот з відео Марченко

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила про громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів, і закликала обміняти їх на її чоловіка.

Джерело: звернення Марченко в YouTube

Пряма мова Марченко: "Зі ЗМІ мені стало відомо, що Ейдін Ейслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, здалися в полон збройним силами Росії та "ДНР".

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Звертаюся до рідних та близьких Ейсліна та Піннера – у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдіна та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика і мого чоловіка Віктора Медведчука".

Деталі: Звернення Марченко опубліковане російською та англійською мовами.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні 2021 року додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до нападу Росії на Україну дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.

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Передісорія: 

  • 12 квітня стало відомо про затримання Віктора Медведчука. Він намагався втекти з України. Подробиці втечі з-під арешту розповів особистий охоронець кума Путіна.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість. 
  • Але Кремль відцурався Медведчука, заявивши, що той "не громадянин Росії".
  • 12 квітня британець – військовослужбовець бригади морської піхоти Збройних сил України, яка бере участь в обороні Маріуполя, Ейдін Ейслін сказав своїм друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.
  • 13 квітня на Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".

Теми: Медведчукполоненіобмін
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