Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила про громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів, і закликала обміняти їх на її чоловіка.

Джерело: звернення Марченко в YouTube

Пряма мова Марченко: "Зі ЗМІ мені стало відомо, що Ейдін Ейслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, здалися в полон збройним силами Росії та "ДНР".

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Звертаюся до рідних та близьких Ейсліна та Піннера – у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдіна та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика і мого чоловіка Віктора Медведчука".

Деталі: Звернення Марченко опубліковане російською та англійською мовами.

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Для довідки: З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні 2021 року додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до нападу Росії на Україну дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.

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