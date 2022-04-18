Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на "Москві" – ЗМІ

Джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, розповіло журналістам, що внаслідок кораблетрощі крейсера "Москва" загинуло 37 моряків, і ще близько сотню поранено.

Джерело: Meduza з посиланням на джерело, наближене до командування ЧФ РФ

Деталі: Джерело видання розповіло, що 37 членів екіпажу "Москви" загинули під час кораблетрощі. Їхні тіла нібито доставили до Севастополя 15 квітня.

За словами джерела, близько сотні поранено, і ще невідомо, скільки зникли безвісти. По суті, "зникли безвісти" у відкритому морі означає, що тіла загиблих не знайшли.

Загалом, загальний склад екіпажу становив близько 500 осіб.

Також він підтвердив, що флагман ЧФ РФ затонув унаслідок ракетної атаки Збройних сил України.

Російське міністерство оборони офіційно повідомляло, що екіпаж корабля евакуювали в повному складі. Водночас у Севастополі журналісти помітили на одному з офіційних відео після кораблетрощі траурний вінок із написом "Кораблеві й морякам".

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