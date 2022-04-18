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Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на "Москві" – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 19:22
Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на Москві – ЗМІ
троща крейсера "москва" після атаки українськими ракетами "нептун". фото: osinttechnical

Джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, розповіло журналістам, що внаслідок кораблетрощі крейсера "Москва" загинуло 37 моряків, і ще близько сотню поранено.

Джерело: Meduza з посиланням на джерело, наближене до командування ЧФ РФ

Деталі: Джерело видання розповіло, що 37 членів екіпажу "Москви" загинули під час кораблетрощі. Їхні тіла нібито доставили до Севастополя 15 квітня.

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За словами джерела, близько сотні поранено, і ще невідомо, скільки зникли безвісти. По суті, "зникли безвісти" у відкритому морі означає, що тіла загиблих не знайшли.

Загалом, загальний склад екіпажу становив близько 500 осіб.

Також він підтвердив, що флагман ЧФ РФ затонув унаслідок ракетної атаки Збройних сил України.

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Російське міністерство оборони офіційно повідомляло, що екіпаж корабля евакуювали в повному складі. Водночас у Севастополі журналісти помітили на одному з офіційних відео після кораблетрощі траурний вінок із написом "Кораблеві й морякам".

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • Російські медіа опублікували "свіже" відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії нібито з "екіпажем ракетного крейсера "Москва" після того, як він затонув. Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через це відео та супутникові знімки, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені
  • Родичі моряків на крейсері почали розповідати в соцмережах, що керівництво флотом приховує загибель військовослужбовців після кораблетрощі. Станом на вечір 18 квітня, п’ять російських родин у соцмережах публічно заявили про загибель їхніх родичів на крейсері "Москва".
  • Російське військове керівництво 18 квітня офіційно підтвердило загибель капітана 3 рангу ЧФ РФ, який командував кораблем "Цезар Куніков".

Теми: ЧФ РосіїфлотЧорне моревійна
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