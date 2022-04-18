Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на "Москві" – ЗМІ
Джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, розповіло журналістам, що внаслідок кораблетрощі крейсера "Москва" загинуло 37 моряків, і ще близько сотню поранено.
Джерело: Meduza з посиланням на джерело, наближене до командування ЧФ РФ
Деталі: Джерело видання розповіло, що 37 членів екіпажу "Москви" загинули під час кораблетрощі. Їхні тіла нібито доставили до Севастополя 15 квітня.
За словами джерела, близько сотні поранено, і ще невідомо, скільки зникли безвісти. По суті, "зникли безвісти" у відкритому морі означає, що тіла загиблих не знайшли.
Загалом, загальний склад екіпажу становив близько 500 осіб.
Також він підтвердив, що флагман ЧФ РФ затонув унаслідок ракетної атаки Збройних сил України.
Російське міністерство оборони офіційно повідомляло, що екіпаж корабля евакуювали в повному складі. Водночас у Севастополі журналісти помітили на одному з офіційних відео після кораблетрощі траурний вінок із написом "Кораблеві й морякам".
Передісторія:
- Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
- "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
- Російські медіа опублікували "свіже" відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії нібито з "екіпажем ракетного крейсера "Москва" після того, як він затонув. Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через це відео та супутникові знімки, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.
- Родичі моряків на крейсері почали розповідати в соцмережах, що керівництво флотом приховує загибель військовослужбовців після кораблетрощі. Станом на вечір 18 квітня, п’ять російських родин у соцмережах публічно заявили про загибель їхніх родичів на крейсері "Москва".
- Російське військове керівництво 18 квітня офіційно підтвердило загибель капітана 3 рангу ЧФ РФ, який командував кораблем "Цезар Куніков".